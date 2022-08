SERIE B UFFICIALE – Maruca completa il roster di Oleggio

Un colpo importante per chiudere definitivamente il roster 2022/2023. L’Oleggio Magic Basket dà con grande entusiasmo il bentornato a Matteo Maruca, guardia classe 1997 (185 cm e 76 kg) in arrivo dalla Robur et Fides Varese.

Un bentornato sì, perché Matteo era stato un innesto molto prezioso del mercato invernale 19/20, in maglia biancorossa aveva giocato sei partite prima dello stop definitivo causato dalla pandemia.

Nato a Varese il 3 aprile 1997 e residente a Venegono, lo Squalo ha iniziato a giocare a minibasket nella società di casa, per poi spostarsi alla Pallacanestro Varese e alla Robur dove nella stagione 2014/2015 ha indossato la divisa della serie B senza più toglierla. Solo una parentesi appunto a Oleggio tre stagioni fa e ora il ritorno.

Il Gm Daniele Biganzoli: “Quello di Teo è un ritorno di cui siamo più che felici, – dice – è quel classico giocatore che non molla mai e ci crede sempre, trasmettendo tutto questo ai compagni. Ha grandi qualità offensive, poliedrico, capace di tirare dagli scarichi, di creare e attaccare dal palleggio, è aggressivo in difesa. Chiudiamo il nostro mercato in modo importante con il giocatore più giusto per noi e anche con qualità umane che non vanno mai sottovalutate”.

Lo Squalo: “Sono molto contento di essere arrivato ancora a Oleggio, mi ero trovato benissimo tre anni fa, avevo indossato la maglia solo pochi mesi ma era stato tutto super e sarebbe stato bello poter continuare, per cui molto bene che si sia ripresentata l’occasione. Io personalmente ho finito presto quest’anno, – dice – per cui non vedo l’ora che si cominci a lavorare, ho voglia di conoscere i nuovi compagni e anche il ritiro in montagna sarà un bel momento per stare tutti insieme. E apprezzo anche l’idea di una squadra giovane per poter far crescere e insegnare qualcosa ai ragazzi”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET