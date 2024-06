SERIE B UFFICIALE – Massimo Bernardi guiderà San Severo

By

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo rende noto di aver trovato l’accordo con Massimo Bernardi per la stagione agonistica 2024/2025, con l’incarico di capo allenatore della prima squadra che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale.

L’head coach giallonero ha allenato nell’ultima stagione a Ravenna ed ha iniziato la sua carriera a Rimini, dove ha vinto gli scudetti cadetti e juniores con giocatori del calibro di Carlton Myers, Ruggeri, Ferroni e Semprini. Proprio per il suo grande lavoro di scouting e la capacità di valorizzare i giovani talenti, Berardi è stato scelto dall’amministratore delegato Mario Del Vicario e dal GM Pino Sollazzo.

“Siamo entusiasti di accogliere coach Berardi nella nostra famiglia – dichiara Mario Del Vicario –. Sin dalle prime conversazioni, Max ha dimostrato la sua voglia di aderire a un progetto che valorizzi i giovani e di farlo in una piazza importante come San Severo. Abbiamo grande fiducia in lui e siamo certi che, con le sue qualità di gestione, leadership e visione di pallacanestro, saprà farci divertire”.

Il general manager Pino Sollazzo aggiunge:

“Vogliamo costruire un roster competitivo con un’attenzione al futuro, non solo all’immediato. Chi meglio di coach Berardi può guidare questo processo? Nel corso degli anni, il nostro nuovo allenatore ha dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti del basket italiano, e crediamo che farà lo stesso con la nostra squadra. Gli diamo il benvenuto e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura targata di giallo e nero”.

Benvenuto a casa tua, coach!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo