È convocata per domani, sabato 15 luglio, alle ore 12.15 presso l’Hotel-Ristorante Classensis, in via Romea Sud, 222, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’OraSì Basket Ravenna, Massimo Bernardi.

In precedenza il nuovo Head Coach svolgerà un allenamento alla palestra Morigia, dalle 09.30 alle 11.30, con i giovani del settore giovanile giallorosso e quelli della Compagnia dell’Albero.

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna