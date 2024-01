SERIE B UFFICIALE – Matej Radunic firma con Herons Montecatini

FABO Herons Basket comunica di avere ingaggiato il centro croato Matej Radunic, 212 cm, che torna in forza agli Aironi dopo avere contribuito alla promozione in B, nella stagione di C Gold 2021-22.

Radunic, classe 1996, stava giocando in Spagna, in Leb Oro, il secondo campionato, nel Grupo Alega Cantabria, utilizzato per 20′ di media a partita, con 7,3 punti e 4,1 rimbalzi per gara. Risolto il rapporto con gli iberici non ha avuto dubbi nel tornare a Montecatini, dove esiste un feeling mai interrotto, dopo le emozioni che aveva regalato al popolo degli Herons. Gli erano bastate 12 partite (di cui 10 vinte) per entrare nella storia della pallacanestro montecatinese e nel cuore dei tifosi rossoblù, con queste medie: 16 punti in 27′, con il 59% da 2, il 41% da 3, il 70% nei liberi, 6,5 rimbalzi, 4,6 falli subiti, ma soprattutto il carisma e la leadership che serviva per vincere il campionato, l’11 giugno 2022, nell’indimenticata notte di San Miniato. Ritroverà oltre a coach Barsotti e all’assistente Carlotti, i compagni di quella sera Giancarli, Dell’Uomo e Carpanzano.

In Italia ha vinto 4 volte il campionato che ha disputato (sempre C Gold).

Domani è previsto arrivare e, dopo le visite mediche, sarà a disposizione di coach Federico Barsotti, indosserà la maglia n. 41 come la scorsa volta.

Mercoledì alle ore 11:30 è prevista la conferenza di presentazione alla stampa.

Dichiarazione del presidente Andrea Luchi: “Abbiamo colto un’opportunità che riteniamo molto importante con un giocatore come Matej con il quale i rapporti non si erano mai interrotti. Lo abbiamo potuto fare grazie alle vittorie della squadra che stanno dando ulteriore prestigio e credibilità al nostro progetto, al contributo dei nostri soci, dei nostri tifosi – che stanno battendo record su record in termini di presenze al Palaterme – e delle nostre aziende partner che voglio ringraziare di nuovo per il fondamentale sostegno al progetto Herons Basket. Continuiamo a lavorare duro e ad affrontare una gara alla volta”.

Carriera

23-24 Grupo Alega Cantabria (Leb Oro Spagna)

22-23 Keila (LEBL Interlega Estonia-Lituania)

21-22 MBC Mykolaiv (Serie A Ucraina) poi Herons Basket Montecatini (C Gold – promozione in B)

20-21 Fortitudo Pallacanestro Roma (Serie C Gold – promozione in B)

19-20 San Giobbe Chiusi (Serie C Gold – promozione in B)

18-19 College Basket Borgomanero (Serie C Gold)

17-18 Ju.vi. Cremona (Serie C Gold – promozione in B)

16-17 Škrljevo (Serie A Croazia)

15-16 Škrljevo (Serie A Croazia)

14-15 Škrljevo (Serie A Croazia)

Filippo Laico

FABO Herons Montecatini

Area Comunicazione