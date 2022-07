SERIE B UFFICIALE – Matelica conferma Mentonelli

La Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare la conferma per la stagione 2022/2023 di Gabriele Mentonelli. Per il play classe 2003, 180 centimetri di altezza, sarà la seconda stagione consecutiva in maglia Halley.

Alla sua prima stagione da senior, il giovane regista matelicese ha prodotto una stagione in crescendo, portando alla causa 4,8 punti a partita con un high di 19 punti timbrati nella gara interna contro Osimo. Peccato soltanto per l’infortunio alla mano nel finale di gara 1 dei quarti di finale contro Isernia che gli ha impedito di essere un fattore anche nei playoff, riuscendo a rientrare giusto in tempo per la festa finale di gara 2 contro Pescara e mettere a segno il canestro che ha mandato i titoli di coda a match e stagione. Per lui, formalmente, non sarà però un esordio in Serie B: il 7 marzo 2021, infatti, quando vestiva ancora la canotta di Jesi (società nella quale ha completato la sua formazione a livello giovanile), aveva avuto modo di saggiare il campo per 1’ nella larga vittoria dei suoi contro Montegranaro. Chiaramente, stavolta nel terzo campionato nazionale avrà un ruolo ben più importante, simile a quello che ha saputo ben interpretare nella passata stagione: quello di regista di scorta, alle spalle del titolare del ruolo.

Queste le sue prime parole sulla riconferma in canotta vigorina: «Sono contentissimo di restare a Matelica, ringrazio società e staff tecnico per avermi dato questa possibilità: cercherò di sfruttarla al meglio, dando il mio contributo alla squadra per cercare di fare la miglior stagione possibile e rendere i tifosi fieri di questo gruppo».

Così coach Lorenzo Cecchini: «In Serie B bisogna avere nei 10 tre giocatori nati dopo il 2001, ma averne di locali come Gabriele, già pronti ad andare in campo, è una rarità. Un ragazzo come lui, cresciuto a Matelica ma che ha voglia di intraprendere un percorso per diventare un giocatore importante, è un patrimonio prezioso per noi. Nella scorsa stagione ha fatto passi da gigante nel corso dell’anno, la sua riconferma va letta anche nell’ottica del suo percorso di crescita personale, che prosegue appunto sulla scia di un lavoro iniziato un anno fa: ci aspettiamo uno step in più soprattutto per quanto riguarda il playmaking».

La chiusura con le parole del presidente Stefano Bruzzechesse: «Siamo contenti che Gabri voglia proseguire il suo percorso di crescita con noi. Avrà così la possibilità di confrontarsi ad un livello più alto, serie a cui giustamente ambiva, ma stando a casa e rappresentando quindi un simbolo per i tanti ragazzi del nostro settore giovanile che vogliono provare a diventare giocatori di alto livello».

