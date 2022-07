SERIE B UFFICIALE – Matelica conferma Samuele Vissani

La Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare la riconferma per la stagione 2022/2023 di Samuele Vissani. Per “Sghi” sarà la settima stagione consecutiva in maglia Halley, la prima in Serie B che arriva all’età di 31 anni: un riconoscimento pienamente meritato per un giocatore e un ragazzo che ha dato tantissimo alla causa biancorossa nel corso degli anni.

Guardia-ala classe 1991, Vissani è sì nato e cresciuto a San Severino Marche, ma è ormai di fatto un matelicese d’adozione. Anche nell’ultima stagione, quella della cavalcata verso la vittoria del campionato, il suo impatto, sia emotivo e di energia che più strettamente tecnico, è stato più e più volte determinante. Un impatto che va al di là degli 8,8 punti a partita della stagione appena conclusa. I suoi sono punti che vanno “pesati”, perché spesso le sue triple e le scariche elettriche sono state quelle che hanno dato il la alle riscosse vigorine. Emblematiche, in tal senso, le prestazioni in gara 1 dei quarti contro Isernia ma soprattutto gara 2 della finale contro Pescara, nella quale i suoi canestri hanno acceso il motore di una Halley che sembrava impaurita al cospetto dell’occasione della vita.

Ora per il numero 8 biancorosso si apre un nuovo capitolo, con una nuova sfida: dimostrare di poter avere lo stesso, preziosissimo impatto anche ad un livello superiore a quello con il quale si è confrontato nel corso di tutta una carriera che lo ha visto salire la scala passo dopo passo: dalla Serie D di San Severino, alla prima esperienza in C sempre “sotto casa”, per poi salire in C Silver a Tolentino e alzare ancora l’asticella con la C Gold di Matelica. L’asticella si alza un’altra volta: ma “Sghi” sa bene come si fa a saltarla.

Queste le sue prime parole dopo l’accordo raggiunto: «Sono felicissimo di restare e fare questa nuova esperienza in Serie B. Ho lottato e mi sono sbattuto tanto, facendo mille sacrifici per arrivarci ma alla fine ce l’ho e ce l’abbiamo fatta. Matelica, la società, i tifosi, tutto l’ambiente si merita questa Serie B Sono carico per la stagione che verrà, non vedo l’ora di conoscere la nuova squadra e di confrontarmi con un campionato e dei giocatori che per me saranno completamente nuovi».

Così coach Lorenzo Cecchini: «L‘unica cosa che si frapponeva tra noi e la conferma di Samuele era riuscire a incastrare i suoi impegni lavorativi con le esigenze tecniche della squadra. Sistemato quello, non c’è stato alcun dubbio. Oltre le doti di guerriero e di attaccamento alla maglia, ha meritato la chance di giocarsi le sue carte in Serie B anche da un punto di vista tecnico. È stato determinante in alcune gare ed ha giocato dei playoff di alto livello. Alleno “Sghi” da talmente tanto tempo che so cosa può darci e lo ritengo un giocatore “fidelizzato” alla causa».

Chiude il presidente Stefano Bruzzechesse: «La riconferma di Samuele è nel segno di alcune caratteristiche che stimiamo particolarmente all’interno del nostro club: territorialità, progettualità e fedeltà alla maglia. Ho avuto il piacere di riportare Samuele in maglia Vigor, dopo tre anni di settore giovanile, nel 2016 e da allora è cresciuto con noi, condividendo successi e delusioni. La B è un encomio alla sua ferocia agonistica e la dimostrazione che, lavorando sodo, si possono ottenere risultati incredibili».

Ufficio stampa Vigor Basket Matelica