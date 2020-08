SERIE B UFFICIALE – Matias Bortolin alla San Giobbe Chiusi

Colpo di mercato per la San Giobbe Basket Chiusi, che si assicura le prestazioni del centro argentino con passaporto italiano, Matias Bortolin. Nazionale albiceleste con presenze fin dalle under, Bortolin vanta un bronzo ai campionati americani nel 2013 e un argento ai sudamericani dell’anno successivo, oltre alla convocazione sempre nel 2014 al mondiale in Spagna. Nella massima competizione per nazioni, il neo acquisto di Chiusi, debutta nella vittoria contro il Senegal, andando a referto con due punti e quattro rimbalzi. Nel torneo, l’Argentina, passa la fase a gironi venendo poi eliminata dal Brasile nella fase ad eliminazione diretta. Oltre a un curriculum di tutto rispetto con la nazionale, Bortolin vanta una carriera notevole anche con i club costruita in patria e non solo. L’italo argentino ha infatti giocato anche in Austria con i Traiskirchen Lions e in Italia con i Crabs Rimini.

“Quello che mi ha portato a firmare con la San Giobbe Basket è stata la voglia di tornare in Italia dopo tanto tempo, – queste le parole di Bortolin – mi hanno anche parlato molto bene della squadra, del progetto e delle grandi ambizioni. La migliore occasione che mi si potesse presentare e, ovviamente, non me la sono lasciata sfuggire”.

“Far parte del progetto di Venezia è importantissimo, la società ci aiuterà molto nella crescita e nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Personalmente un’ottima opportunità per me, ma anche per tutto l’ambiente. Avere la Reyer accanto è senza dubbio uno degli aspetti che ha fatto sì che scegliessi Chiusi”.

FONTE: Uff. Stampa San Giobbe Basket Chiusi