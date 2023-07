SERIE B UFFICIALE – Matrone firma con Salerno

Che colpo, un grande colpo. In tutti i sensi. La Lars Virtus Arechi Salerno ha definito il tesseramento per le prossime due stagioni, a dimostrazione delle intenzioni future del club, del forte centro Ferdinando Matrone, un vero e proprio lusso per la B Nazionale.

Il classe 1995 (210cm, 105kg), dottore in Scienze delle Attività Motorie, sportive e dell’educazione psicomotorie, cresce a Scafati dove dal 2011 al 2015 inizia il suo percorso tra i grandi ottenendo anche una promozione in A2. Nel 2014-15 a metà torneo si trasferisce a Maddaloni in B, poi prosegue il suo percorso nel terzo campionato italiano giocando con Giulianova e Napoli dove, con Pino Corvo ds, conquista la promozione in A2 e la Coppa Italia. Dopodiché riecco il ritorno in A2 complice la chiamata di Cagliari che gli consegna le chiavi del pitturato per due stagioni. Nel 2019-20 si trasferisce a Sant’Antimo in B, l’anno dopo arriva in semifinale playoff con Taranto, nel 2020-21 Fabriano lo riporta in A2, mentre nella stagione scorsa passa a Rieti dove in appena 17 partite inanella il 54% da due, 93 rimbalzi, 8 stoppate e 10 assist.

Numeri che, certamente, faranno al caso anche della Virtus in vista della storica partecipazione al campionato di B Nazionale: “Dopo un lungo corteggiamento, durato più di qualche anno, riesco finalmente ad arrivare alla Virtus, e di questo sono estremamente contento. Avevo voglia di nuove sfide e Salerno è il posto giusto, in tutto e per tutto: arrivo nel momento più congeniale della mia carriera, potrò ritrovare la giusta continuità dopo l’ultima stagione e in più Salerno è un po’ come se fosse casa mia – i primi pensieri di Matrone da neo blaugrana -. In passato ho giocato insieme a coach Sciutto e sono sicuro che riuscirà a trasmettere grande “garra” a tutta la squadra, aspetto che certamente servirà tenendo conto del valore del prossimo campionato di B. Le nuove regole, vedi quelle sul numero dei senior, e le prime novità di mercato stanno lasciando intendere che il livello medio sarà molto più alto”.

In merito all’importante operazione di mercato conclusa nelle ultime ore, il ds Corvo ha detto: “In Serie B Nazionale è difficile trovare lunghi più impattanti di Ferdinando, dopo alcuni tentativi fatti nelle scorse stagioni questa volta invece tutto è andato nel verso giusto. Siamo davvero felici di aver messo a disposizione di coach Sciutto un cestista di qualità, che conosce bene il campionato e che quindi potrà darci un grande supporto nel corso della stagione. I suoi centimetri e la sua capacità nell’occupare bene gli spazi nel pitturato diventeranno per noi un fattore rilevante”.

UFF.STAMPA VIRTUS ARECHI SALERNO