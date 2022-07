SERIE B UFFICIALE – Matteo Cagliani rinnova con Bergamo

Un’altra conferma, un altro 2003 che si aggiunge al rooster della scorsa stagione . Matteo Cagliani, guardia di 197 cm, era arrivato in Bluorobica da Segrate, e dopo una stagione a Treviglio come aggregato, lo scorso anno, sotto la gestione di Cagnardi,ha fatto il salto di qualità. E’ stato una pedina fondamentale sia in prima squadra sia in U19. Matteo si presenta al via determinato a scalare ulteriormente le gerarchie grazie alla solidità e alla determinazione che lo contraddistinguono.

Matteo CAGLIANI (GUARDIA BB14): “Sarà un impegno importante quello di questa stagione, dovrò essere bravo a migliorare su alcuni errori in campo tenendo d’occhio anche la scuola. Grazie Bergamo per la riconferma”

Uff.Stampa BB14