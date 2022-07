SERIE B UFFICIALE – Matteo Cerruti firma con Senigallia

Arriva Matteo Cerruti a puntellare il reparto lunghi. Il giovane classe 2001 arriva da una buona stagione disputata con la Taurus agli ordini di coach Filippetti che lo accoglie così in biancorosso:” Ho avuto Matteo con me lo scorso anno e sono certo arrivi a Senigallia con una grande voglia e fame di far bene. La duttilità è certamente una delle sue armi migliori ambo i lati del campo, sarà molto utile e credo che qui possa fare un ulteriore step in avanti.

Le prime parole del neo biancorosso:” Sono molto contento di aver firmato per Senigallia e non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i nuovi compagni e tutto lo staff. Per me sarà la seconda stagione consecutiva con coach Filippetti che ritrovo dopo Jesi, infatti è uno dei motivi per cui ho deciso di rimanere qui nelle Marche, sono sicuro che lavoreremo molto bene. È il mio primo anno in Serie B, quindi devo dimostrare di poter stare in questa categoria e di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.

Ci tenevo inoltre a salutare i tifosi, non vedo l’ora di conoscerli tutti e come ho già detto prima, non vedo l’ora di cominciare a lavorare. A presto!”.

Uff.Stampa Pall.Senigallia