SERIE B UFFICIALE – Matteo Corgnati approda alla Gema Montecatini

Matteo Corgnati è il quinto acquisto di questa estate per Gema Pallacanestro Montecatini!

Diciannove anni compiuti ad aprile, alla sua prima esperienza in B lo scorso anno con i giovanissimi di Alba Langhe Roero ha subito fatto capire di che pasta sia fatto: personalità, talento, capacità realizzativa in cabina di regia e tanto agonismo, al punto da giocare oltre 30 minuti a partita, segnando 15,8 punti di media!

A queste cifre Matteo ha aggiunto oltre 5 rimbalzi e 2 assist a incontro. Ecco le sue prime parole da montecatinese. “Sono contento della possibilità che mi è stata data della dirigenza e dal coach a Montecatini. Dovrò conquistarmela, in allenamento e partita dopo partita. Per me è un proseguimento del percorso iniziato anni fa ad Alter82 Piossasco, al Campus Piemonte e a Langhe Roero a cui sarò sempre riconoscente per l’opportunità di crescita che mi hanno dato”

Benvenuto alla Gema, Matteo!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI