SERIE B UFFICIALE – Matteo Corgnati è un nuovo giocatore di Omegna

La Paffoni Fulgor Basket comunica che Matteo Corgnati è un nuovo giocatore rossoverde! Playmaker classe 2004, lo scorso anno in forza alla Gema Montecatini, Corgnati porta tutta la sua voglia di crescere sotto la guida di coach Eliantonio.

189 centimetri, playmaker scuola Campus Piemonte e Alba, debutta in Serie B proprio con la maglia di Langhe Roero Basketball, per poi prendere la strada di Montecatini, direzione Gema. Corgnati riabbraccia un compagno come Mazzantini e si prepara a vivere una stagione personalmente molto importante, dopo aver prodotto quasi 8 punti a sera con anche 3 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di impiego medio a partita.

“Corgnati è un giocatore che abbiamo individuato come ideale per questa squadra – le parole del DS Fanchini. Un ragazzo con grande attitudine al lavoro, che ha tanta voglia di mettersi in gioco e con una carta d’identità fresca. È stato uno dei migliori giovani durante la stagione 2023-2024 e in un campionato lungo come quello a cui andiamo incontro, pensiamo che un profilo come il suo sia perfetto per il tipo di squadra che coach Eliantonio vuole mettere in campo”.

Le parole del goiocatore: “Sono contento di venire qui, ho percepito tanta fiducia sia dal coach che dalla dirigenza e spero di ripagarla nel miglior modo possibile. Ho giocato contro la Fulgor Basket più volte e ho sempre avuto l’impressone di una società solida e che sa come far lavorare i propri atleti. Quando ho saputo che c’era l’opportunità di giocare in un Club come questo – io per altro sono di Torino, quindi mi avvicino a casa – non ho esitato e sono stato molto contento”.

