SERIE B UFFICIALE – Matteo Frassineti torna a Cesena

I Tigers Cesena comunicano di aver raggiunto l’accordo fino a fine stagione con l’atleta Matteo Frassineti. L’esperta guardia-ala classe 1987 ritorna in bianconero dopo essere arrivato a Cesena nel gennaio del 2019 ed aver vissuto insieme a Battisti e Trapani le finali di Coppa Italia e Playoff. La sospensione dello scorso campionato ha fermato “Frasso” in un momento oggettivamente positivo in termini di condizione fisica e di rendimento, dopo aver smaltito l’infortunio alla caviglia occorsogli all’esordio. Inappuntabile la sua firma sulle vittorie casalinghe contro le corazzate Fabriano e Cento, chiuse da Frassineti segnando rispettivamente 19 e 15 punti. Nel mezzo, i 23 punti messi a segno contro Civitanova ed i 20 contro Faenza, nella sconfitta del PalaCattani. Nelle ultime 6 gare disputate in maglia Tigers nell’ultimo mese di permanenza a Cesena, Frassineti ha segnato 98 punti tirando con il 48% da 2 ed il 34% da 3. Allenatosi comunque insieme al gruppo di coach Di Lorenzo anche nel corso di questa stagione, Frassineti è dunque pronto per tornare a calcare il parquet con la maglia dei Tigers Cesena già dalla prossima partita del 6 gennaio, al Carisport, contro Alba.

