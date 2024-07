SERIE B UFFICIALE – Matteo Gherardini è un giocatore di San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo rende noto l’accordo col pivot Matteo Gherardini proveniente dall’Assigeco Piacenza, in Serie A2. Under, classe 2004, alto 206 cm per 91 kg, è il secondo rinforzo del pacchetto lunghi al servizio del tecnico Bernardi.

IL CURRICULUM – Chiamato in prima squadra ad appena quindici anni, Gherardini ha potuto vivere il suo primo approccio al basket senior giocando nel campionato di Serie D per due stagioni con la Cestistica Audace Pescia, per poi passare alla Robur et Fides Somaglia in C Silver Lombardia e (contemporaneamente in doppio tesseramento) all’Assigeco Piacenza in A2, dove ha giocato anche nell’ultima stagione. Il giovane centro pesciatino, fra l’altro, è stato protagonista con la casacca della Dinamo Sassari durante il torneo Next Gen, la massima competizione giovanile nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai italiani dei club del massimo campionato, dove ha avuto l’opportunità di affrontare l’Armani Exchange Milano, la Nutribullet Treviso e la Fortitudo Bologna.

LE DICHIARAZIONI DELL’AD – “Il tesseramento di Matteo rappresenta chiaramente la direzione che intendiamo seguire: costruire un roster composto da giovani desiderosi di venire a San Severo per mettersi in luce. Indossare la nostra casacca significa comprendere e valorizzare l’importanza di questo club; tale impegno è particolarmente significativo per i giocatori emergenti che aspirano a farsi conoscere nel mondo della pallacanestro professionale. Accogliamo con fiducia Gherardini, sapendo di poter contare sulla sua freschezza e dedizione”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Gherardini è un lungo talentuoso e atletico, la cui intensità su entrambi i lati del campo è il suo punto di forza principale. È un buonissimo rimbalzista e un ottimo difensore, con un grande senso del canestro. Inoltre, è un ragazzo con una mentalità solida e un’etica del lavoro impeccabile. Siamo entusiasti di poter contare su un profilo così giovane e promettente e allo stesso tempo, certi che cercherà di mettersi in mostra, dando il massimo per la nostra squadra.”

Benvenuto a casa tua, Matteo!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo