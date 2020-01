SERIE B UFFICIALE – Matteo Maruca firma con Oleggio

Innesto alla corte degli Squali. L’Oleggio Magic Basket è lieta di annunciare l’arrivo in maglia biancorossa di Matteo Maruca, guardia classe 1997 di 1.85 metri, che ha cominciato la stagione

2019/2020 alla Robur et Fides Varese. L’atleta indosserà la maglia con il numero 2.

Nato a Varese il 3 aprile, Matteo ha cominciato a giocare a minibasket a Venegono, dove abita, per poi

spostarsi alla Pallacanestro Varese e poi alla Robur dove nella stagione 2014/2015 ha indossato la divisa della serie B senza più toglierla. L’atleta ha giocato già con Testa e Somaschini e grazie alla

presenza “varesina” conosce già abbastanza l’ambiente biancorosso.

Le parole del General manager Daniele Biganzoli: «Era il giocatore che stavamo cercando, con tutte le qualità per potersi inserire al meglio in questo gruppo e soprattutto dare un contributo importante.

Matteo ha grande spirito difensivo, primo passo esplosivo che permetterà di aprire l’area e creare opportunità per i compagni».

Le parole del NeoSqualo: «Sono molto contento di essere arrivato in questa società, le prime sensazioni sono state subito positive e i compagni sono stati eccezionali nell’accogliermi e farmi ambientare subito e questo mi fa molto piacere perché sono una persona abbastanza timida e quindi non è così facile. È la prima volta che indosso una divisa diversa dalla “solita”: sono molto stimolato, era giusto che cambiassi aria per crescere ancor di più. Cosa porto a Oleggio? La mia cattiveria agonistica, la mia energia, per essere di aiuto al resto della squadra nel proseguire il percorso in campionato».

Ufficio Stampa Mamy OMB