Si separano le strade dell’Oleggio Magic Basket e della guardia classe 1997 Matteo Maruca. L’atleta,

arrivato alla corte degli Squali lo scorso gennaio 2020 durante il mercato invernale, ha scelto di sua

volontà di interrompere il contratto biennale in essere per tornare a indossare la maglia della Robur et

Fides Varese.

La società, nel rispetto della decisione fatta dal giocatore, augura a Matteo un prosieguo di carriera

ricco di soddisfazioni.

–

Ufficio Stampa Mamy OMB