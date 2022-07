SERIE B UFFICIALE – Matteo Neri è la nuova guardia della Goldengas Senigallia

Matteo Neri è la nuova guardia della Goldengas Senigallia. Il classe ’98 arriva da Omegna dove prima dell’infortunio al ginocchio ha giocato un’ ottima ottima pallacanestro ed è pronto a ripetersi sulla Spiaggia di Velluto.

” Per me è una stagione cruciale, al rientro da un periodo di stop. Le persone con cui mi sono confrontato mi hanno confermato che Senigallia è la piazza perfetta per una stagione di rilancio e riscatto come quella che mi aspetto di fare. L’ambiente mi sembra ottimo, non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nuovi compagni. Un saluto a tutti i tifosi e a presto!”.

La Presidente Fileri entusiasta per l’acquisto della nuova guardia: ” Matteo è l’innesto ideale per il quintetto della prossima Goldengas. Confidiamo nel fatto che sia il profilo perfetto nel ruolo di 2. Che questa stagione gli serva per rilanciarsi come una guardia di livello assoluto quale è, e che possa portare alti i colori biancorossi”.

Uff.Stampa Pall.Senigallia