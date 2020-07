SERIE B UFFICIALE – Matteo Neri giocherà la sua quarta stagione alla Etrusca San Miniato

Continua nel segno della continuità il “mercato estivo” dell’Etrusca che comunica tramite il CDA il raggiungimento dell’accordo, per la quarta stagione consecutiva, con Matteo Neri. L’esterno senese, classe 1998, continuerà quindi il suo percorso di crescita sotto la Rocca, insieme ad una squadra che si sta formando in un senso di forte continuità rispetto al gruppo che ha disputato con grande successo la scorsa stagione. La crescita di Matteo Neri in queste stagioni è sotto gli occhi di tutti e non solo i numeri parlano per lui: nell’ultima stagione ha realizzato una media di 8 punti a partita in 22 minuti giocati, caratterizzandosi inoltre come giocatore di grande quantità, tra rimbalzi e recuperi, oltre alla qualità che sa mettere a disposizione della squadra. Proprio per questa crescita costante, per la versatilità e la conoscenza del sistema di gioco di coach Federico Barsotti, sicuramente Matteo avrà un ruolo centrale nella Blukart 2020/2021. “Dopo quattro anni consecutivi all’Etrusca sento San Miniato come una seconda casa e sono entusiasta di continuare a rappresentare questa società” le parole di Matteo Neri dopo la conferma in maglia Etrusca “Sono contento inoltre che la società voglia dare continuità al lavoro che abbiamo svolto l’anno scorso, confermando tanti dei protagonisti della scorsa stagione: tutti ci teniamo a continuare quel campionato interrotto per riprendere da quelle emozioni che abbiamo vissuto e che abbiamo fatto vivere ai nostri tifosi. Dovremo essere bravi fin da subito a far valere il nostro affiatamento in campo e la nostra sinergia di squadra, che è stato uno dei punti di forza nella scorsa stagione. Per questo ci stiamo tutti preparando per farci trovare pronti appena avremo il via libera per riallenarci tutti insieme.”

