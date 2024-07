SERIE B UFFICIALE – Matteo Nicoli firma con Piombino

Seguendo il suo compagno di squadra a Crema, Nicolò Ianuale, Matteo va a integrare l’organico gialloblu. Altro giovane, già rodato, ma con ancora margini di crescita.

Matteo Nicoli è una guardia/ala di 193 cm per 93 kg, nato a Sasso Marconi il 2 giugno del 2001. Figlio di due genitori che hanno entrambi praticato il basket. Guardia tiratrice, dotata di una buonissima fisicità. Cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, durante il periodo delle giovanili, ha anche frequentato le selezioni nazionali. Il debutto fra i senor, avviene a 18 anni con la Pallacanestro Montecatini, con 22 presenze da 16’ circa. La sua carriera si sviluppa tutta in serie B, l’anno successivo va a San Vendemiano e coi veneti giocherà per due stagioni. Nel 2021/22, eccelle nella seconda parte del torneo, dove va in doppia cifra, tirando col 64% da due, col 39% da tre e 88% dalla lunetta e va 10 volte oltre i 10 in stagione, raggiungendo le semifinali playoff. Nella seconda, va molto vicino alla doppia cifra, con 9,5 di media, con un ottimo 36% da tre, andando 15 volte sopra i 10 e 4 volte sopra i 20 punti, con un record di 24, con 8 bombe a segno, contro Palermo. Ai quarti playoff, contro Vigevano, risulterà uno dei migliori in campo, con oltre 12 punti di media e col 45% da tre. Nell’ultima stagione è a Crema, dove con 21’ di media sul parquet, segna 7,4 punti, con 13 doppie cifre a referto e un high di 17 contro Sant’Antimo. In questa stagione incrocia la strada di Piombino più volte, segnando 12 punti nella gara di Supercoppa ad inizio stagione e 10 nella gara di ritorno del campionato, sempre al Palatenda.

Le parole di Matteo:

“Per me è un grande piacere venire a piombino, mi sono sempre detto che mi sarebbe piaciuto giocarci almeno una stagione durante il mio percorso di giocatore, sia per l’ambiente, che per la società, della quale mi hanno sempre parlato bene, adesso che ci sono, non vedo l’ora di iniziare questo viaggio “

UFF.STAMPA BASKET GOLFO