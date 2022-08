SERIE B UFFICIALE – Matteo Tornari firma con Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con il play classe ’95 Matteo Tornari. Prodotto del settore giovanile bluarancio, dove gioca fino alla stagione 2013-2014, Matteo disputa da protagonista e con continuità il campionato di serie C Gold, prima a Meda in doppio tesseramento con Desio e poi per tre stagioni a Cermenate. Nel 2017 decide di scendere in serie D a Brusuglio, formazione che trascina alla promozione in serie C Silver dove gioca l’annata successiva. Nel 2019 passa a Rovello Porro in serie C Gold, dove dopo una prima metà di stagione da quasi 13 punti di media, torna a vestire la casacca Rimadesio nel mese di gennaio, poco prima della sospensione del campionato per Covid. L’anno successivo è protagonista nella cavalcata che porta l’Aurora alla promozione in serie B, mentre nella passata stagione ha difeso i colori della Libertas Cernusco in serie C Gold producendo 13.2 punti a partita. Tornari è al suo esordio in serie B, ma il suo agonismo, unito alle sue doti realizzative, ed alla sua esperienza daranno una grossa mano al team di Gallazzi. Ben tornato a casa Matteo!

Uff.Stampa Aurora Desio