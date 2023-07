SERIE B UFFICIALE – Mattia Melchiorri torna alla Npc Rieti

La NPC ufficializza un ritorno. Ingaggiato il 26enne reatino Mattia Melchiorri (Guardia / Ala), cresciuto nella cantera amarantoceleste, nell’ultima stagione in forza al Teramo a Spicchi 2K20. 193 centimetri per 85 chili. Torna a Rieti per aiutare la squadra a risalire subito in Serie A2.

Nella stagione 2022-2023 ha realizzato il 60% dai Liberi, il 35% da Due e il 36% da Tre.

“Finalmente sono tornato a vestire la maglia della mia Città – commenta – sono molto motivato e contento, non vedo l’ora di iniziare e di toglierci delle belle soddisfazioni! Un abbraccio a tutti i tifosi, vi aspetto al Palasojourner. Forza NPC “

