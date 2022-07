SERIE B UFFICIALE – Mattia Molteni rinnova con Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare la conferma nella formazione di serie B per la stagione 2022/23 di Mattia Molteni. Il classe ’96 di scuola Cantù è alla sua quarta stagione in bluarancio, ed appartiene al nucleo storico di giocatori che ha riportato Desio in serie B. La scorsa annata è stato uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato la Rimadesio alla qualificazione play off grazie ai suoi 12.3 punti di media in 22 minuti di impiego. La sua conferma si va ad aggiungere a quella di Andrea Mazzoleni.

Uff.Stampa Aurora Desio