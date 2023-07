SERIE B UFFICIALE – Mattia Pavani firma con Ozzano

La Logimatic Group Ozzano ha un nuovo giovane all’interno del proprio roster. Si tratta di Mattia Pavani, classe 2004, che per il campionato 2023/24 sarà a disposizione di coach Giuliani per il Campionato di B Nazionale che scatterà il prossimo 1° ottobre.

Pavani cresce cestisticamente nel vivaio della Fortitudo Bologna, dove nella stagione 2018/19 disputa i campionati Under 15 d’eccellenza (13,2 punti di media e conquista delle finali nazionali) e Under 16 d’eccellenza (6,8 punti ad allacciata di scarpa). Nel 2019/20 è protagonista sempre con la formazione d’eccellenza Under 16 dove viaggia costantemente in doppia cifra (12,7 punti a match). Nel campionato successivo, esordisce in Serie A con la canotta Fortitudo, dove gioca qualche minuto.

Nel 2021/22, oltre ad essere aggregato al roster della Fortitudo di Serie A, disputa il campionato Under 19 d’eccellenza (9,5 punti per partita). Nello stesso anno, a stagione in corso, approda in Serie C Gold al Francesco Francia, contribuendo al raggiungimento della salvezza della Società di Zola Predosa, con quasi 5 punti di media nelle 5 partite disputate.

Nell’ultima stagione appena conclusa, Pavani ha disputato in doppio tesseramento il campionato di Serie C Gold con il Francesco Francia (7,7 punti di media nei 20 match giocati) e il campionato d’eccellenza Under 19 con la canotta Fortitudo, dove è stato uno dei migliori realizzatori con oltre 16 punti di media.

“Sono molto contento di entrare a far parte di questa Società di grande tradizione” – dice il neo acquisto della Logimatic Group. “Farò il possibile per ripagare la fiducia che mi è stata data!”.

Marco Rivola Area Comunicazione Sinermatic Ozzano