SERIE B UFFICIALE – Maurizio Ghigo approda a Cassino

Continua la carrellata di annunci in casa BPC, e dopo l’ufficialità degli ingaggi di Teghini, Truglio, Saladini e Beck, arriva anche quella dell’ala Maurizio Ghigo, che vestirà nella stagione 2024-25 la maglia delle ‘V’ cassinati.

Nato a Savigliano (Cuneo) il 19 agosto 2003 e alto 197 cm, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del College Basketball Borgomanero. Debutta con la formazione piemontese in Serie C nella stagione 2020/21, per poi, l’anno successivo, conquistare, sempre in maglia Cipir, il salto di categoria in Serie B, dopo aver iniziato la stagione con Oleggio. Nella stagione 2022/23 resta ancora a Borgomanero e si consacra tra i grandi con cifre individuali ragguardevoli: mette a segno, in 30 presenze totali, la bellezza di 8.6 punti per gara in 24 minuti di utilizzo.

Nell’annata agonistica appena trascorsa milita tra le fila dei Legnano Knights, collezionando 26 presenze con 1.8 punti per gara in 13 minuti, con il 51% al tiro da 2pt, 2 rimbalzi e 0.6 assist.

Giocatore versatile, capace di destreggiarsi con grande intelligenza tattica tra il pacchetto esterni e il reparto lunghi, andrà a rinforzare anche lui, grazie alle sue importanti qualità, il roster allestito dal DS Alberto Manzari e che sarà a disposizione di coach Auletta a partire dal prossimo mese di Agosto 2024.

Da parte di tutto il club rossoblù, un caloroso benvenuto a Maurizio per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

UFF.STAMPA VIRTUS CASSINO