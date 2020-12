SERIE B UFFICIALE – Max Oldoini nuovo allenatore della Missoltino.it NPO Olginate

Dopo qualche giorno di consultazioni arriva la conferma ed il nuovo Head Coach della Missoltino.it Olginate sara’ MAX OLDOINI spezzino classe 1969.

Coach Oldoini ha un palmares di grande rilievo e giunge in riva al lago dopo che la sua societa’ Juve Caserta e’ stata esclusa dall’iscrizione al campionato di

Il tecnico, storico assistente di Pino Sacripanti, con il quale ha lavorato dal 2009-13 alla Juve Caserta, dal 2012-15 con Cantu’ e dal 2015-18 alla Scandone Avellino, oltre che con l’Italia U20 dal 2007-201

Oldoini ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della Fortitudo Bologna nella stagione 2006-2007 subentrando all’esonerato Ergin Ataman.

Nel 2018 viene scelto come Capo Allenatore della Juve Caserta per ripartire dopo il periodo di inattivita’ del club a livello senior, mentre lo scorso anno lo abbiamo trovato sulla panchina di Vicenza (Serie B).

Il Palmares: in qualità di assistente allenatore della Montepaschi Siena ha vinto la Coppa Saporta nel 2002. Nel 2002-2003 e 2003-2004 ha conquistato le Final Four di Eurolega. Nel 2003-2004 ha vinto lo scudetto di serie A e nel 2004-2005 la Supercoppa italiana. Nelle squadre giovanili ha vinto sei scudetti con Cadetti, Juniores e Under 20 dal 2001 al 2005

Coach Oldoini debuttera’ sulla panchina sabato 19 Dicembre ore 18,00 contro Pallacanestro Vigevano.

Ufficio stampa Missoltino.it NPO Olginate