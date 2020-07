SERIE B UFFICIALE – Mazzantini resta a Piombino

Un record per Saverio nella sua carriera da senior, dopo i due anni al Don Bosco, aveva cambiato casacca ogni anno. Un segno di fedeltà e di attaccamento alla maglia per il ragazzo livornese, dopo due anni proficui anche per lui, visto che ha fatto benissimo ed è andato addirittura in crescendo, dai 10.9 punti della prima stagione, ai 12.7 della seconda, per un giocatore che fa canestro in tutti i modi. Infatti Saverio ha un sontuoso 56.3% da due, percentuale alle volte non raggiunta nemmeno dai migliori pivot, ottenuto grazie alle sue brucianti penetrazioni e alla sua capacità di assorbire i contatti, senza perdere di vista il canestro. Micidiale anche dalla grande distanza, in due anni non è mai sceso sotto il 39.3% e un killer anche dalla lunetta, dove ha segnato con l’86%. Grazie alle sue caviglie esplosive, ha dato un ottimo apporto anche sotto i tabelloni, con 5.7 rimbalzi di media. Parametrando i minuti giocati, risulta il giocatore col rendimento più alto del Basket Golfo nella stagione 2019/20. Giocatore amato dai tifosi piombinesi, che anche quest’anno potranno applaudire quei colpi di “Mazza” da urlo per loro e spesso da ko per gli avversari.

Le parole di Saverio: “L’entusiasmo e l’energia di coach Fabbri sono in piena sintonia con il mio ideale di pallacanestro, quindi non potevo non accogliere la richiesta di conferma da parte della società.

Sono orgoglioso di indossare di nuovo i colori gialloblù, certo di far parte di una squadra che si impegna a raggiungere i migliori risultati.”

FONTE: Uff. Stampa Basket Golfo Piombino