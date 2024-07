SERIE B UFFICIALE – Mazzucchelli confermato a Mestre

Capitano, mio capitano! Della grinta sul campo e della passione per i nostri colori ha fatto il suo tratto distintivo. Quand’è servito non si è tirato indietro ed è sceso in campo in condizioni precarie, sul parquet lascia anche l’ultima goccia di sudore. Regista esperto, giocatore e persona di grande intelligenza e sensibilità, per lui la partita non è finita anche quando è suonata l’ultima sirena. “Non mollare mai” – che è il mantra dei Mestrini DOC – è nel suo DNA biancorosso. Una bandiera Mestre ce l’ha, il suo fregio è una K. È con immenso piacere che la Gemini annuncia il rinnovo del capitano Andrea Mazzucchelli per la stagione 24/25.

Le parole del capitano: “Mestre. Piazza di passione e piazza di pallacanestro. Questa e’ Mestre ed è per me onore ed orgoglio rappresentarla ed esserne Capitano. Che il terzo capitolo abbia inizio ! Ci vediamo ad Agosto.”

UFF.STAMPA BASKET MESTRE