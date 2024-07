SERIE B UFFICIALE – Melchiorri rinnova con NPC Rieti

La NPC Rieti rende nota la prima conferma. Mattia Melchiorri (Guardia/Ala) vestirà la maglia amarantoceleste anche nella stagione 2024 – 2025. A lui sarà affidata anche la fascia da capitano.

Melchiorri ha chiuso la regular season della scorsa stagione con il 31% da 3, il 50% da 2 ed il 73% ai Liberi. Le sue medie: 8.1 PPG, 3.2 RPG e 1.6 APG.

“Sono contento di aver ricevuto la fascia da capitano, un ruolo che mi riempie di orgoglio e che mi ripaga di tante porte in faccia ricevute in passato. Sarà uno stimolo in più per onorare la maglia che sento come una seconda pelle” – dichiara Melchiorri.



Ufficio Stampa NPC Rieti