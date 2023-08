SERIE B UFFICIALE – Melkisedek Moreaux è l’innesto di lusso della Virtus Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di annunciare l’ingaggio, fino al termine della stagione sportiva 2023/24, dell’ala grande tedesca classe ’97 Melkisedek Moreaux.

Nato il 23 luglio 1997 ad Amburgo, alto 198cm, il nuovo atleta rossoblù, nella scorsa stagione in forza all’ART Giants Dusseldorf nella Germany – Pro A, sarà a disposizione di coach Auletta nel raduno pre-campionato in vista del prossimo campionato di B Nazionale ormai prossimo alla partenza.

Nell’annata agonistica appena conclusa, colleziona 23 presenze stagionali, arricchite da 10 punti per gara, 4.5 rimbalzi e 1.2 assist in 24 minuti di utilizzo; numeri questi che gli consentono di conquistare il riconoscimento di “Most Improved Player” della seconda lega tedesca.

Formato nei college americani di St. Bonaventure Bonnies e di Mercyhurst Lakers tra il 2018 e il 2021, prende parte alla lega giovanile dell’NCAA I e dell’NCAA II, per poi approdare al primo anno da rookie, nella stagione 2021-22, ai Phoenix Hagen, dove gioca 31 partite totali, segnando una media di 5.3 punti per incontro e catturando 2.6 rimbalzi in 16 minuti di utilizzo.

Nel campionato 2022-23, quindi, l’avventura a Dusseldorf, prima della chiamata del DS Manzari, che, con il benestare di coach Auletta, decide di portarlo tra le fila della formazione di punta della città martire.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato Melki a Cassino” il commento al momento della firma dell’accordo del Direttore Sportivo cassinate, Alberto Manzari.

“In accordo con il coach, cercavamo un profilo atletico, che corresse bene il campo e che soprattutto fosse in grado di amalgamarsi con il progetto tecnico che insieme ad Andrea abbiamo pensato di mettere in campo per il prossimo anno. Rappresenta un giocatore bidimensionale capace di sfruttare situazioni di gioco sia fronte che spalle a canestro, una caratteristica questa che lo metterà nelle condizioni di giocare sia con Michael (Lemmi, ndc) che con Riccardo (Bassi, ndc). Era un prerogativa questa fondamentale per il profilo che cercavamo in sede di mercato, ed è proprio per questo motivo che durante le trattative che abbiamo intrapreso con vari atleti, siamo stati molto pazienti nel ricercare il profilo giusto al nostro contesto. Melki ha le giuste capacità di far esaltare i nostri tifosi con giocate spettacolari di primissimo livello, ma soprattutto quella giusta mentalità di squadra per far scendere in campo con serenità e consapevolezza sia lui che i compagni di squadra. Cercheremo di metterlo subito nelle migliori condizioni possibili per performare sin dal suo primo giorno di lavoro; sono convinto che sarà apprezzato dall’ambiente e dai tifosi, e come tutti, non vedo l’ora che anche lui, come il resto della squadra, si unisca a noi in questa meravigliosa avventura nel campionato nazionale di serie B ormai ai nastri di partenza”.

Da parte di tutto il club, dunque, un caloroso benvenuto a Melki per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

Ufficio Stampa e Comunicazione, BPC VIRTUS CASSINO