SERIE B UFFICIALE – Mestre, c’è Lo Biondo sotto canestro

Dopo la conferma di Simone Aromando, la Gemini inserisce un altro tassello del proprio scacchiere, si tratta di Andrea Lo Biondo, ala classe ’98 di 2,04 metri che nelle ultime due stagioni ha militato con la Pielle Livorno dove è sempre stato protagonista con annate di grande sostanza, di cui la scorsa conclusa con una media di quasi 12.8 punti e quasi 6 rimbalzi a partita, cifre prodotte da buone medie al tiro dove spiccano l’84% dai liberi ed il 60% da 2.



Lo Biondo è da ritenersi un lungo di grandissima concretezza ed esperienza, prima dei 2 anni in maglia Pielle infatti ha conquistato una promozione in serie A2 con la maglia della Fortitudo Agrigento ed ha inoltre avuto esperienze statunitensi avendo studiato presso il Miles Community College del Montana. Scuola varesina, team con cui ha anche vissuto l’esperienza della serie A prima di completare la sua formazione negli States, Lo Biondo è stato l’osservato speciale di coach Cesare Ciocca nei playoff del 22/23 quando la Gemini incrociò proprio la Pielle Livorno nelle semifinali playoff che coincisero con il ritorno della squadra al Taliercio dopo 35 anni.



Malgrado la partenza di un giocatore simbolo come Edoardo Caversazio – che per motivi familiari ha scelto di rescindere – la conferma di Aromando e l’arrivo di un elemento di grande caratura come quella di Lo Biondo sono il chiaro segnale che la Gemini Mestre e tutto il Consorzio Progetto Mestre vogliono continuare a sognare in grande.



Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre