SERIE B UFFICIALE – Mestre conferma Caversazio

La società Basket Mestre comunica ufficialmente la conferma di Caversazio per la stagione 2023/2024.

”La decisione è stata dettata dal fatto che vedo in Mestre una piazza molto calda, con una cornice di pubblico che in serie B in pochi possono vantare, e questo sicuramente per un giocatore è ancora più stimolante.

Per quanto riguarda la società ho riscontrato la volontà e l’ ambizione di fare un’ altra annata da protagonisti, per cui c’ erano tutti i presupposti per restare.”

UFF.STAMPA BASKET MESTRE