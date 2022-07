SERIE B UFFICIALE – Mestre conferma Edoardo Musco

Edoardo Musco, classe 2002, guardia di 192 cm per 87 kilogrammi è il giovane che andrà ad integrare il gruppo a disposizione di coach Cesare Ciocca.

Protagonista lo scorso anno anche con la maglia del Team ’78 Martellago con cui è risultato uno dei migliori marcatori della serie C Silver, Musco malgrado la giovane età può già vantarsi di aver conquistato uno Scudetto Under 15 nella specialità del 3vs3 nell’annata 2017. Prima di passare al Team ‘78, Edoardo ha esordito nei campionati Senior, dapprima con la Virtus Lido in C Silver e quindi con la Vetorix Mirano in C Gold ed ora si appresta a diventare uno dei giocatori pronti a mettersi in luce in serie B nella prossima stagione.

Uff.Stampa Basket Mestre