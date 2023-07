SERIE B UFFICIALE – Mestre e Bocconcelli ancora insieme

La società Basket Mestre comunica ufficialmente di aver trovato un nuovo accordo con Bocconcelli per la stagione 2023/2024

”Quello che mi ha spinto a confermare è il fatto che a Mestre ho trovato una società solidissima, con un progetto e uno staff tecnico veramente all’altezza, di altissimo livello. In più comunque con i ragazzi sono stato davvero bene, più volte ho ribadito che per me è come se ci giocassi da agosto, perché a gennaio ho legato in maniera incredibile con tutti.

Un ambiente molto sano con tifosi eccezionali che in serie B si contano sulle dita delle mani”

UFF.STAMPA BASKET MESTRE