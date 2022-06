SERIE B UFFICIALE – Mestre e Bortolin ancora insieme

Mestre vuole continuare a sognare in grande e per farlo non poteva che affidarsi ancora al suo centro nato a Colonia Caroya in Argentina e capace lo scorso anno di accumulare cifre di primissimo piano a cominciare dalla valutazione personale di 31.6 di media frutto fra l’altro di 17.8 punti, 12.2 rimbalzi e 2,2 stoppate a partita.

Per Matias, classe ’93 e alto 207 centimetri, sarà quindi la seconda stagione consecutiva in maglia Gemini, primo elemento intorno al quale il nuovo coach Cesare Ciocca farà crescere la squadra del prossimo anno.

Uff.Stampa Gemini Mestre