SERIE B UFFICIALE – Mestre, Fabio Bugatti primo rinforzo

Mestre conferma le proprie ambizioni mettendo a segno il primo acquisto per la stagione 23/24 assicurandosi la qualità di Fabio Bugatti, ala classe 98 di 2 metri per 87 kili proveniente da Casa Brianza Basket dove quest’anno ha viaggiato con una media di quasi 19 punti e 7 rimbalzi a partite, cifre che lo rendono un acquisto di prima qualità nel futuro roster mestrino.

Bugatti si può ormai ritenere un giocatore maturo per la serie B, sicuramente l’uomo più importante del gruppo di Casa Brianza della passata stagione ma anche un elemento di esperienza che potrà ancora crescere sotto la direzione di coach Ciocca dopo le stagioni passate rispettivamente ad Alba, dove ha mosso i primi passi in serie B nel 2017/18. Da là una crescita costante campionato dopo campionato che lo hanno visto protagonista successivamente per poi due stagioni con Olginate, una con Vigavano ed una a Cesena prima di accasarsi a Casa Brianza dove ha fatto registrare i propri numeri più importanti, cifre che Mestre vuole fargli migliorare ancora per poter confermare per il terzo anno consecutivo la crescita di una squadra che non vuole porsi limiti verso l’alto.

Benvenuto Fabio Bugatti!

UFF.STAMPA BASKET MESTRE