SERIE B UFFICIALE – Mestre firma Marco Contento

La Gemini Mestre è lieta di dare il benvenuto a Marco Contento, playguardia di esperienza classe ’91 che lo scorso anno ha vestito la maglia di Ruvo di Puglia insieme ad un altro fresco arrivo in casa Gemini ovvero Lorenzo Galmarini. Alto 185 centimetri, Contento ha chiuso la scorsa stagione regolare con una media di 12 punti a partita frutto di percentuali che dicono 46% da 2, 34% da 3 e 79% dai liberi conditi da quasi 3 assist a partita.



Lunga la carriera di Contento che, nato a Trieste e cresciuto nel vivaio di Udine, ha poi giocato in diverse piazze italiane fra A2 e serie B con una carriera che si sviluppa a Casalpusterlengo, Bisceglie, Nord Barese, e Cento; nel 2016/17 ad Agropoli arriva la chiamata in serie A2, categoria che poi prosegue a Roseto e Scafati prima dell’arrivo a Rieti, infine ultime stagioni in terra Pugliese a San Severo e quindi Ruvo di Puglia.



Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono entusiasta della possibilitâ di far parte anche quest’ anno di una squadra con obbiettivi importanti. La societá sta costruendo una squadra di ottimo livello con il giusto mix di esperienza e talento. penso sará importante affrontare la stagione con la giusta dose di entusiasmo e allo stesso tempo con grande umiltá per raggiungere gli obbiettivi prefissati! Forza Mestre!”

Benvenuto Marco, aiutaci a sognare con te!

Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre