SERIE B UFFICIALE – Mestre ingaggia Caversazio

La Gemini Mestre e’ lieta di annunciare l’arrivo della nuova ala Edoardo Caversazio, elemento che andra’ a rinforzare il pacchetto dei lunghi a disposizione di coach Cesare Ciocca. Classe 96, 2 metri per 93 kg, originario di Lavagna in provincia di Genova, Caversazio nella scorsa stagione e’ stato protagonista con la maglia de La Patrie San Miniato, team con cui e’ arrivato sino alla finale playoff per la serie A2, sfida poi persa contro Cremona. Caversazio e’ un giocatore abile nei movimenti spalle a canestro che nella passata stagione ha giocato 44 partite – 30 in stagione, 14 nei playoff- con la maglia toscana girando sia in campionato sia nello strascico promozione con una media di 8 punti a partita: in stagione ha tirato con il 53% da 2 ed il 67% dai liberi, mano preciso da 3 dove ha tirato con il 20%, percentuale salita pero’ ai playoff fino al 32% (9/28), segno che anche dalla lunga il neoacquisto Gemini potrá dire la sua. Importante anche il suo contributo a rimbalzo dove in tutto l’arco della stagione ha confermato una media di 5 prese a partita; di spessore anche la sua vitalitá in chiave assist con piu’ di 2 passaggi per match. Caversazio ha giocato le ultime 3 stagioni a San Miniato, campionati sempre in crescendo ma e’ protagonista in serie B sin dalla stagione 16/17 dove si e’ messo il luce a Borgosesia, team da cui e’ passato l’annata successiva a Costa Volpino e quindi nel 18/19 a Olginate, tutte squadre in cui ha inciso in maniera positiva.

La Gemini Mestre da’ il suo benvenuto a Edoardo Caversazio.

Uff.Stampa Basket Mestre