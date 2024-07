SERIE B UFFICIALE – Mestre ingaggia Francesco Reggiani

La campagna acquisti estiva della Gemini Mestre si chiude con la firma di Francesco Reggiani, guardia/ala di 195 cm per 85 kg. Esterno classe 2002, Reggiani la scorsa stagione è stato uno dei protagonisti del CJ Basket Taranto. I tifosi biancorossi lo ricorderanno come il miglior realizzatore (20 punti in 36 minuti) della partita giocata al PalaVega il 14 aprile scorso, vinta dai Grifoni 95 a 75.



Di sé stesso, in un’intervista, ha detto di reputarsi “un giocatore atletico che ama giocare in velocità, tirare da tre punti e tenace in difesa”.

Nato ad Ancona il 6 gennaio 2002, un giovanissimo Francesco Reggiani muove i primi passi sul parquet nel CAB Stamura Ancona, passa poi al settore giovanile PMS di Moncalieri e Campus Piemonte.



Nel 2019 è nel roster di A2 di Torino, squadra con cui esordisce in Supercoppa. Nello stesso periodo viene convocato più volte nelle nazionali under. Nel 2020 è all’Olimpo Basket Alba in Serie B con una stagione da incorniciare: a soli 19 anni registra 23,5 punti a partita nelle 4 gare di Supercoppa e 11 punti e 5 rimbalzi di media nelle 22 gare di campionato.

Nel 2021 arriva la chiamata della caldissima piazza di Capo d’Orlando in A2. In Sicilia gioca 26 partite di regular season con 10.5′ e 3.9 punti. L’anno successivo è alla Luciana Mosconi Ancona. La stagione 23/24 lo vede tra i talenti del roster di Taranto.

Ora è arrivato il momento dei Grifoni: “Sono molto contento di far parte di questa realtà. Ringrazio società e coach per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei compagni di squadra e i tifosi. Forza Mestre !!!”



Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre