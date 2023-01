SERIE B UFFICIALE – Mestre ingaggia l’ex Ravenna Pietro Bocconcelli

La Gemini Mestre è lieta di annunciare l’accordo con Pietro Bocconcelli, guardia classe 1998 proveniente da Ravenna. Nato a Pesaro e cresciuto cestisticamente nella Victoria Libertas, team della sua città natale con cui ha più colte raggiunto le finali

nazionali a livello giovanile, Bocconcelli si è rivelato subito una promessa, nel 2017 esordisce infatti in serie A per poi passare alla Sangiorgese, in serie B, dove chiude alla seconda annata si rivela protagonista con 13.5 punti e 3 rimbalzi a partita. Da là passa alla Virtus Padova, sempre in serie B, con cui rimane altri due campionati e dove sostanzialmente conferma le stesse cifre, rendimento che lo portano alla chiamata di Ravenna che lo vuole in A2 ma dove fino a qui ha trovato poco spazio.

Ecco allora la chiamata della Gemini di coach Cesare Ciocca che avrà la possibilità di allenarlo almeno fino a fine stagione. Benvenuto Pietro Bocconcelli!



Paolo Lazzaro

