SERIE B UFFICIALE – Mestre ingaggia Tommaso Rossi

Gemini Mestre, arriva Tommaso Rossi.

La Gemini Mestre mette a segno un altro tassello della squadra della prossima stagione comunicando di aver trovato l’accordo con l’ala guardia Tommaso Rossi, giocatore di 1,98 metri per 93 kili, elemento proveniente dalla Secis Jesolo dove lo scorso anno si è fatto valere con un rendimento che parla di 32 presenze – tra stagione regolare e playout – nelle quali ha messo a segno 475 punti con una media di 14,8 punti a partita; promettenti le percentuali al tiro che hanno fatto registrare con un complessivo 37% da 2, un 78,6% dai liberi e soprattutto un 34% da 3 punti.

Nato a Castel San Pietro, classe 99, Rossi è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna con le quali è arrivato per volte alle finali scudetto centrando il titolo italiano nel 2017 sfiorandolo poi nel 2018 dove, con la Under 19, viene battuto in finale da Treviso. Nel 2016 fa il suo esordio in serie A2 con la maglia Bolognese delle V Nere, quindi nel 17/18 passa ad Imola dove gioca solo qualche minuto prima di passare l’anno successivo alla Orva Luga con cui gioca solo a sprazzi. Nel 19/20, anno interrotto dal Covid, è protagonista nel girone A di serie B con l’Olimpo Basket Alba dove mette a segno 278 punti in 22 partite, quindi una stagione alla Luciana Mosconi Ancona con cui arriva ai playoff senza però trovare grande spazio prima dell’arrivo alla Secis Jesolo dello scorso campionato.

Tutta la Gemini Mestre dà il benvenuto a Tommaso Rossi!

Uff.Stampa Gemini Mestre