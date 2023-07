SERIE B UFFICIALE – Michael Teghini rinnova con Cassino fino al 2026

La BPC Virtus Cassino comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con l’atleta Michael Teghini, che sarà ancora il capitano delle ‘V’ rossoblù fino alla stagione agonistica 2025/26.



Atleta classe ’92, cresce nel settore giovanile dell’Azzurra Triste ed esordisce tra i senior in serie A2 nella stagione 2011/12. È in serie C, però, che Michael incomincia a “spiccare il volo”. Piadena, Ronchi dei Legionari e Servolana Trieste, sono le tappe maggiormente prolifiche della sua carriera e che gli consentono di mettersi in mostra come giocatore pronto al salto di categoria. Nel 2016, infatti, arriva la chiamata di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale vive due stagioni da assoluto protagonista.

Due primi posti in regular season, una final eight di Coppa Italia e una finale playoff proprio contro la Virtus Cassino (nell’anno poi che segnerà la promozione in serie A2 delle ‘V’ rossoblù, ndc), incoronano Michael come uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo all’interno del terzo campionato nazionale italiano. Infine, veste la maglia di Lecco e proprio di Costa D’Orlando, sempre in Sicilia, prima di trasferirsi alla corte del Presidente Leonardo Manzari alla BPC Virtus Cassino. Michael si appresta così a vivere la sua quarta stagione agonistica all’ombra dell’abbazia, divenuta ormai la sua seconda casa. Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Michael per questa sua rinnovata da capitano all’ombra dell’abbazia.

UFFICIO STAMPA, MKT & COMUNICAZIONE BPC VIRTUS CASSINO