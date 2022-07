SERIE B UFFICIALE – Michele Caverni è un nuovo giocatore di Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver trovato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Michele Caverni per la stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Cavarni, playmaker classe 1996, è reduce da una stagione disputata con la maglia di Giulianova chiusa con una media di 10,6 punti e 4,5 assist in 27 presenze e 31 punti di utilizzo medio.

Nato a Fano, Caverni ha mosso i primi passi cestistici nella squadra locale fanese con cui è arrivato fino al debutto nelle C Regionale marchigiana. Completato il percorso delle giovanili alla Victoria Libertas Pesaro (stagioni 13/14 e 14/15), è riuscito ad arrivare anche ai margini della prima squadra in Serie A con 2 presenze con la maglia della VL

Da lì un percorso importante in Serie B, partendo da Senigallia nel 2015/2016, passando a Pescara fino al 2018/2019, anno in cui ottiene la promozione in Serie A2, poi poi cancellata da alcune problematiche federali da parte della società abruzzese. In quella stagione, 39 gare disputate da Caverni con 9.2 punti e 3.4 assist a partita con i colori pescaresi fino allo spareggio della Final Four di Montecatini vinto contro San Severo.

Da lì altre esperienze importanti con la Sutor Montegranaro, con la Luciana Mosconi Ancona e appunto con Giulianova nella scorsa stagione.

Ecco le prime parole da parte di Michele Caverni in maglia Fiorenzuola Bees: ”Ho scelto Fiorenzuola perché credo che sia il posto giusto per una stagione positiva, inoltre gli obiettivi di squadra coincidono con i miei cioè fare un campionato di buon livello ed entrare nei playoff.



Personalmente mi piace giocare per la squadra, sia in attacco che in difesa.

L’obiettivo personale è quello di migliorare individualmente cosa che poi si riflette nel miglioramento del gruppo.”

Uff.Stampa Pall.Fiorenzuola