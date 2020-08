SERIE B UFFICIALE – Milan Manojlovic alla Virtus Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Milan Manojlovic, in forza nella scorsa stagione al Molinella Basket, per l’annata agonistica 2020/21.

Atleta classe 2001, Milan è un prodotto del settore giovanile della Vis 2008 Ferrara, con cui svolge tutta la trafila dei campionati giovanili, disputando con la stessa maglia anche il campionato di serie C Silver.

Nella stagione appena trascorsa, quella 2019/20, gioca in doppio tesseramento in C Gold a Molinella, continuando a svolgere i campionati giovanili con la formazione ferrarese.

Nel massimo campionato regionale colleziona 19 presenze e 19 minuti di media per gara. Mette a referto, inoltre, 7 punti di media a partita con 5 rimbalzi.

Dopo il buon torneo disputato, arriva la chiamata del DS Manzari, che gli propone un importante salto di categoria e una tappa fondamentale per la crescita di Milan, che insieme al suo entourage decidono di cogliere al volo questa opportunità.

Queste le sue prime parole del giovane atleta bosniaco al momento della firma: “Ho scelto la Virtus Cassino perché confrontandomi con il mio entourage e altri miei colleghi, ho potuto apprezzare una straordinaria realtà, con una lunga tradizione cestistica e che lavora bene con noi atleti. È stata senza dubbio un’occasione ghiotta che non potevo lasciarmi scappare per migliore come giocatore nella prossima stagione a 360 gradi. Mi aspetto di progredire non solo da un punto di vista fisico, ma anche tecnico, e di lavorare tanto per raggiungere con i colori rossoblù i massimi traguardi possibili. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per poter raggiungere un posto di primo piano nella griglia playoff. Sicuramente questo sarà l’obiettivo mio e dei miei nuovi compagni, ed è la sola cosa che ci renderà soddisfatti a fine anno. Ringrazio tutta la società per la fiducia e saluto tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto”.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Milan per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

FONTE: Uff. Stampa Virtus Cassino