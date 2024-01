SERIE B UFFICIALE – Milos Divac è il rinforzo dei Lions Bisceglie sotto canestro

Terzo movimento di mercato in entrata per i Lions Bisceglie. Il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni, fino al termine della stagione, di Milos Divac, ala-pivot di origini montenegrine e formazione cestistica italiana classe 1998 (202 cm per 98 kg). Il giocatore è già stato aggregato al gruppo nella scorsa settimana e ha scelto il 5 quale numero di maglia. Cresciuto nel settore giovanile di Pistoia, con cui ha conquistato lo scudetto Under 17, Divac ha debuttato a livello senior con il Bottegone Pistoia in Serie B, per poi indossare le canotte di Tortona in A2, Firenze, Porto Sant’Elpidio, Montecatini e Taranto in B, tornando ancora in A2 con Pistoia e vincendo la Supercoppa nel 2021-2022. Nell’annata precedente, a Sala Consilina in B, il nuovo lungo nerazzurro ha messo insieme cifre significative: 7.5 punti e 4.3 rimbalzi in 29.3 minuti medi di utilizzo, tanto da meritare la chiamata di Cento in A2. Pericoloso in attacco sia fronte che spalle a canestro, Divac porterà il suo contributo alla causa anche in difesa, fornendo ulteriore energia al team biscegliese e ampliando il ventaglio di soluzione tattiche a disposizione di coach Fabbri.

Il roster dei Lions è perciò completato con gli innesti in corso d’opera del playmaker Juani Rodriguez Suppi, della guardia-ala Edoardo Fontana e dell’ala-pivot Milos Divac.

Uff stampa Lions Bisceglie