SERIE B UFFICIALE – Milos Divac firma con Sala Consilina

Duttilità e tecnica a disposizione della Diesel Tecnica: c’è la firma di Miloš Divac.

L’ala classe ’98 dai 202 cm , arriva in Italia per formarsi nel 2013 in quel di Pistoia, dove nel 2015 vince anche lo scudetto di categoria (U17). Da lì tante esperienze tra Serie B con Bottegone,Fiorentina,Porto Sant’Elpidio,Montecatini, Taranto, e A2 con Tortona nel 2017, da aggiungere alla stagione appena conclusa proprio con Pistoia. La sua versatilità nella metà campo offensiva, e la buona attitudine in difesa, saranno una freccia in più per l’arco biancazzurro.

A presto, Miloš

Uff.Stampa Pall.Sala Consilina