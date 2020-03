SERIE B UFFICIALE – Milos Divac lascia Montecatini e firma con Crema

Ala forte di 200 cm, Divac è nato a Podgorica, Montenegro, il 12 maggio

del 1998. Dopo gli inizi nella sua terra d’origine, nell’estate del 2013

si trasferisce a Pistoia ed entra a fare parte del settore giovanile del

Pistoia Basket 2000. Nel 2015 è parte attiva della squadra che conquista

lo Scudetto Under16; dall’estate successiva si divide tra il torneo

Under18 con la maglia di Pistoia e l’esperienza in serie B con la maglia

del Bottegone Pistoia, all’interno di una squadra formata in larga parte

da altri ragazzi del settore giovanile di Pistoia.

In maglia Bottegone, al primo anno in serie B gioca 27 partite,

realizzando 2.2 punti in 12’ di utilizzo medio. Nel campionato

successivo, all’aumentare del minutaggio, passato a 28’ di impiego

medio, ha fatto eco un incremento della produzione personale, passata a

8.5 punti e 5 rimbalzi, con il 50% da 2 punti ed il 37% da dietro l’arco

dei tre punti.

Nella stagione 2017-2018 spicca il grande salto in A2 destinazione

Tortona, ma dopo 15 partite scende in B alla Fiorentina Basket di Andrea

Niccolai. La scorsa stagione Divac ha giocato a Porto Sant’Elpidio

(serie B girone C), segnando 6,9 punti per gara, con il 54% da due, il

31% da tre e 6,1 rimbalzi. Un giocatore capace di giocare in più ruoli,

che sarà una pedina preziosa sullo scacchiere cremasco.

Ha iniziato la stagione a Montecatini, dove è stato frenato da un

infortunio.

–

Uff stampa Pallacanestro Crema