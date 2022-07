SERIE B UFFICIALE – Miloš Milovanovic nuovo pivot di Virtus Imola

La Intech Virtus Imola annuncia l’importante accordo raggiunto con il pivot Miloš Milovanović in vista della prossima stagione di serie B

Serbo nativo di Belgrado, bergamasco d’adozione e di formazione italiana, Milovanović è un pivot di 202 cm che “occupa” molto spazio nel pitturato, facendo valere il proprio fisico prorompente ed una mano piuttosto “calda”.

Classe 1996, mosse i primi passi ai 69ers di Grumello del Monte, Mozzo e Bluorobica Bergamo: proprio con Mozzo, addirittura a 15 anni esordisce in C Silver. Quindi, a 19 anni il primo salto in serie B a Bergamo dove giocò insieme a quel Simone Cortesi, ben noto avversario della Intech nelle ultime stagioni a Ferrara in C Gold (e a Michele Magini, incontrato nell’ultima stagione alla Bmr Scandiano).

Da quel momento, dalla stagione 2015/2016, un continuo crescendo di canestri e di punti, con medie stagionali chiuse ben al di sopra dei 10 punti a partita, tra Prevalle (11,7 e 10,1 in C Silver) e Lumezzane (9,9, 14,5, 12,8 e 11,3 in C Gold e Silver), fino all’ultimo anno eccezionale a Gorle, sempre in C Gold, dove ha segnato 441 punti, alla media di 17,6 punti a gara.

Sempre tra i migliori marcatori della propria squadra, Milovanović è decisamente un leader in attacco, facendosi rispettare pure sotto al ferro in difesa.

Miloš Milovanović, benvenuto alla Intech Virtus Imola. Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto del club giallonero?

“Per me questa è una grande opportunità e nella Virtus Imola ho trovato qualcuno che crede in me. La squadra ha fondamenta belle solide sulle quali costruire”.

Arrivi dalla media di 17,6 punti a partita a Gorle: da Virtus a Virtus (Imola) punti a mantenere il livello realizzativo?

“Sarebbe fantastico, ma so che sarà difficile, perché, comunque, sono due mondi diversi la C Gold e la B: farò il possibile per portare al successo la squadra”.

La fisicità sotto al ferro è la tua principale caratteristica. Quali sono le altre?

“In campo sono pronto a fare il lavoro sporco per gli altri, credo di essere un buon aiutante/facilitatore in varie occasioni”.

I tuoi obiettivi in stagione?

“Obiettivi prestabiliti non ne ho, perchè è completamente una nuova avventura per me: vorrei fare e dare il massimo con la squadra”.

