SERIE B UFFICIALE – Moffa è un nuovo giocatore di San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è lieta di annunciare la firma di Niccolò Moffa, ala piccola nell’ultima stagione a Caserta.

IL CURRICULUM – Originario di Rimini, nato nel 1999, Moffa, 200 cm per 84 kg, cresce cestisticamente nel settore giovanile dei Crabs Rimini, ha partecipato con successo a numerosi campionati giovanili, debuttando in serie cadetta nella stagione 2017/2018 con la maglia biancorossa. L’anno successivo, ha guidato la squadra romagnola alla promozione dalla Serie C Gold, affermandosi come un giocatore chiave in Serie B. Dopo due ulteriori stagioni nella sua città natale, si è trasferito nel 2021-2022 a Cassino, dove ha dimostrato il suo valore anche con un minutaggio ridotto grazie alla sua efficacia offensiva. Nel febbraio di quella stagione, è stato chiamato a Salerno, dove ha assunto maggiori responsabilità, corrispondenti a percentuali di realizzazione migliorate. Nella stagione successiva, proprio nel girone dei bianconeri, ha giocato 29 partite registrando una media di 13 punti a match. Nell’ultima stagione a Caserta registra una media di 8,4 punti, con il 45% da 2, il 40% dalla lunga distanza e il 67% dalla linea della carità.

LE DICHIARAZIONI DELL’AD – “In Niccolò abbiamo trovato tutte le caratteristiche che cercavamo. È l’atleta ideale, non solo per le sue doti tecniche e fisiche, ma anche per la determinazione e voglia di crescere. Con i suoi 25 anni, è il nostro primo senior, e rappresenta un punto di riferimento per una squadra che, anche nella sua componente ‘adulta’, sarà caratterizzata da una giovane età. Questo rientra perfettamente nella filosofia di gioco che intendiamo portare avanti. Inoltre, è stato fortemente voluto dal nostro coach, che lo conosce molto bene avendolo già allenato in passato e dunque crediamo fermamente che possa dimostrare di essere il giocatore che tutti noi ci aspettiamo”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Moffa è un’ala piccola moderna, dotata di atletismo e reattività. È estremamente abile nell’uscire dai blocchi per eseguire tiri da due e tre punti, dimostrando un’elevata precisione e tempismo. Inoltre, è lesto nell’uno contro uno, arrivando fino al canestro con determinazione e potenza, spesso concludendo con schiacciate spettacolari che accendono l’entusiasmo del palasport. È efficace nel gioco senza palla; sa come muoversi e posizionarsi per essere sempre pronto a ricevere il passaggio giusto e scoccare tiri da lontanissimo con grande precisione. Ha la consapevolezza che San Severo è la piazza giusta per mettere in mostra il suo spessore e noi siamo contenti di averlo in squadra”.

Benvenuto a casa tua, Niccolò!

