SERIE B UFFICIALE – Mohamed Touré firma con la Ferraroni JuVi Cremona

La Ferraroni JuVi Cremona è lieta di annunciare l’accordo con il giocatore Mohamed Touré, attraverso il quale la società si assicura le prestazioni sportive dell’atleta per il Campionato LNP di Serie B 2020-2021.

Touré è un Play classe 1992, alto 190 cm per 90 kg di peso. Negli ultimi due anni ha militato tra le fila della Riso Scotti-Punto Edile Omnia Pavia (Serie B); precedentemente ha giocato anche per l’Olimpia Milano, Robur Varese, Auxilium Torino e Pallacanestro Orzinuovi con cui ha vinto il Campionato di Serie B.

Questa la prima dichiarazione “juvina” del giocatore: “Sono contentissimo e molto carico per questo cambiamento. La situazione da cui provengo è stata difficile e penso che qui a Cremona io arrivi nel momento e nel posto giusto per poter cambiare il mio percorso; finora la mia stagione è stata interrotta da situazioni spiacevoli come covid-19 e infortuni. Arrivo in una società solida come la JuVi Cremona con un allenatore che conosco molto bene e con cui ho vinto anche un campionato; conosco anche alcuni compagni di squadra come Bona e Mercante. Spero quindi di essere più utile possibile alla squadra ed ai compagni. Mi auguro di fare qualcosa di importante e buono in questo finale di stagione!”.

La società augura a Mohamed di riuscire a dare il meglio di se stesso durante la militanza in oro-amaranto e di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.

–

Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona