La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con Andrea Epifani.

Andrea, nato ad Ostuni il 3/2/2001 è un playmaker di 185 cm che ha disputato l’ultima stagione in Serie B con la maglia del Basket Giulianova, ottenendo la salvezza diretta nel girone C.

Il nuovo playmaker biancorosso muove i primi passi nelle giovanili di Ostuni, prima di trasferirsi a Brindisi e concludere il settore giovanile a Treviso, proprio a Treviso nella stagione 2018/19 conquista la promozione dalla Lega Due in Serie A; prima di disputare il campionato successivo in doppio tesseramento tra Pallacanestro Mantovana in A2 e Basket Sustinente in C Gold, dove mette a segno sedici punti di media.

Andrea nelle sue prime parole da giocatore della Pavimaro Pallacanestro Molfetta ha voluto presentarsi al suo nuovo pubblico: “ Innanzitutto un caloroso abbraccio a tutti i tifosi.

Sono un giocatore molto giovane ed ambizioso, in campo sono un playmaker è quello che preferisco fare è attaccare il canestro per poter mettere i miei compagni di squadra nelle migliori condizioni di segnare; in difesa cerco di alzare il più possibile l’intensità e mettere grande pressione”.

Fortemente voluto da Coach Gesmundo, Epifani non ha avuto dubbi a scegliere la squadra biancorossa per la prossima stagione:” Conoscevo già Coach Gesmundo perché ho fatto i primi anni di giovanili in Puglia ed ho avuto modo di conoscerlo, lui è uno dei motivi principali perché ho deciso di firmare a Molfetta, poi anche perché parlando con la società ho sentito grande fiducia nei miei confronti e voglia di fare bene con tutta la squadra e poi finalmente dopo diversi anni potrò essere vicino a casa e alla mia famiglia”.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia il procuratore Max Di Santo per la disponibilità nel concludere la trattativa.

